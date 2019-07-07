В МИД Норвегии рассказали, когда пройдет встреча оппозиции и властей Венесуэлы

ТАСС, 8 июля. Представители правительства и оппозиции Венесуэлы проведут встречу в Барбадосе на этой неделе. Об этом сообщил в воскресенье МИД Норвегии, которая выступает посредником в переговорном процессе.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Мы сообщаем, что представители основных игроков на политической арене Венесуэлы решили продолжить переговорный процесс при посредничестве Норвегии. Стороны встретятся на этой неделе в Барбадосе, чтобы продвинуться в поиске согласованного и конституционного решения во благо страны", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте ведомства.

Ранее представители лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо сообщили, что оппоненты правительства Николаса Мадуро согласились принять участие во встрече с властями в Барбадосе.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес также подтвердил участие правительства во встрече. "Мы надеемся, что его [Мадуро] усилия по укреплению мира и национального взаимопонимания принесут плоды", - написал он в Twitter.