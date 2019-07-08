Ким Чен Ын почтил память основателя КНДР Ким Ир Сена в 25-ю годовщину его смерти

ПХЕНЬЯН, 8 июля. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в 25-ю годовщину смерти основателя государства Ким Ир Сена посетил Кымсусанский дворец Солнца в Пхеньяне, где почтил память своего деда. Об этом сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что Ким Чен Ын посетил центральный холл дворца, где установлены статуи во весь рост двух руководителей народной республики Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. К подножию статуй была возложена корзина цветов от имени председателя Госсовета, Трудовой партии Кореи и руководящих органов КНДР.

По данным агентства, лидер народной республики также побывал в залах бессмертия, где в прижизненном облике находятся товарищ Ким Ир Сен и товарищ Ким Чен Ир, и почтил их память. Лидера КНДР в мавзолее сопровождали руководители партии и государства, информирует ЦТАК, не называя конкретных имен.

Расположенный на северо-восточной окраине Пхеньяна Кымсусанский дворец был построен в 1977 году и первоначально использовался как резиденция Ким Ир Сена, в которой он проводил совещания, принимал иностранные делегации, там также находились его жилые апартаменты. После смерти первого президента КНДР 8 июля 1994 года дворец был превращен в усыпальницу. Тело покойного вождя в прижизненном облике поместили в стеклянный саркофаг и установили в зале, в котором нет ни одного окна, свет приглушен до полумрака и звучит траурная музыка.

Национальный день памяти

По случаю 25-й годовщины смерти Ким Ир Сена в понедельник в КНДР отмечается национальный день памяти. По всей стране в знак траура по великому вождю приспущены государственные флаги. В полдень в Пхеньяне раздался звук сирены воздушной тревоги, который продолжался в течение одной минуты.

Десятки тысяч людей посещают мемориальные комплексы по всей народной республике, чтобы возложить букеты цветов к подножиям статуй или красочным панно с изображением двух великих вождей - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Особенно многолюдно было на холме Мансудэ в центре Пхеньяна, где установлены гигантские бронзовые статуи лидеров.

В местных газетах по случаю траурной даты опубликованы многочисленные материалы, повествующие о беспримерном служении Ким Ир Сена своему народу. Центральная газета КНДР Rodong Sinmun в передовой статье, посвященной основателю КНДР, призвала жителей республики построить "мощную экономику, основанную на принципе самообеспечения".

"Сегодняшний грандиозный прогресс в экономическом развитии является продолжением священной и плодотворной борьбы наших великих лидеров для того, чтобы осуществить их надежды создания патриотического и могучего государства, - подчеркивается в статье. - Высоко поднимая лозунг самостоятельности и самодостаточности и снова достигая чудесного мифа, мы должны продемонстрировать миру возрождающийся статус КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира".

Как отмечают авторы статьи, Ким Ир Сен на протяжении 25 лет с момента своей смерти "всегда остается с корейским народом", при этом уважение жителей республики к основателю КНДР "является знаменем всех побед и славы социалистической Кореи".