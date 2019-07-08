СМИ: доходы японских депутатов стали самыми высокими за последние 16 лет

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Средний уровень доходов японских депутатов и членов национального парламента в 2018 году стал самыми высоким за последние 16 лет. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что средний годовой доход законодателей по стране в минувшем году составил 26,57 млн иен ($245 тыс. по текущему курсу).

По данным агентства, существенный прирост в этом показателе произошел благодаря члену правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Дзиро Хатояме, который в прошлом году заработал 1,74 млрд иен ($16,2 млн) на продаже акций, которыми владел. Если бы не столь крупный доход Хатоямы, средний показатель за прошлый год остался бы на уровне 2017 года.

В десятку законодателей, заработавших в 2018 году больше всего, также вошли девять представителей правящей ЛДП, возглавляемой премьер-министром Синдзо Абэ. Сам премьер за минувший год заработал 40,28 млн иен ($376 тыс.).