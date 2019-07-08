Вучич: в ходе двухдневного визита Макрона в Белград будет подписано около 20 соглашений

БЕЛГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Более 20 соглашений планируется подписать в ходе предстоящего двухдневного визита в Белград президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом заявил в понедельник в прямом эфире канала РТС президент Сербии Александар Вучич.

"Макрон приезжает на два дня в Белград, что является большой честью для Сербии. Мы подпишем свыше 20 различных соглашений. Этот визит очень важен для нас", - сказал Вучич. "Мы поговорим о нашем политическом сотрудничестве, экономическом сотрудничестве и обязательно о Косове", - добавил президент.

В понедельник сербское издание Blic сообщило, что Макрон приедет в Белград 15 июля этого года. Ранее Вучич заявлял, что визит президента Франции в Сербию ожидается 16 июля этого года. Отмечается, что главными темами визита Макрона в Сербию станет тема Косова и вопрос вступления Сербии в ЕС. Программа визита, по данным газеты, включает переговоры с президентом Сербии Александаром Вучичем, расширенную встречу делегаций, а также посещение мемориала защитникам Белграда и Памятника благодарности Франции на Калемегдане.

Визит французского лидера в Сербию планируется давно. Ранее Макрон перенес визит в Сербию из-за протестов в Париже. Первоначально планировалось, что визит президента Франции в Сербию состоится в первой половине 2018 года, затем он несколько раз переносился. Сербские СМИ отмечают, что это будет первый визит главы Франции в Сербию за последние 18 лет.