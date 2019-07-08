Парламент Молдавии инициирует отставку генпрокурора 9 июля

КИШИНЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Парламент Молдавии во вторник инициирует отставку генерального прокурора Эдуарда Харунжена, которого обвиняют в злоупотреблениях. Об этом президент республики Игорь Додон проинформировал в понедельник на своей странице в Facebook.

"Парламент Республики Молдова созовет на завтра заседание, чтобы начать процедуру отстранения данного лица от должности. Согласно законодательству Республики Молдова, сразу после осуществления процедур законодательного характера я буду готов подписать указ об отставке генерального прокурора", - написал Додон.

Ранее президент и новое парламентское большинство обвинили Харунжена в обслуживании интересов ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдовы. Харунжен был утвержден в должности экс-президентом Молдавии Николаем Тимофти в 2016 году на семилетний срок.