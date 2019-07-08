Новый президент Латвии отметил необходимость осовременивания страны

РИГА, 8 июля. /ТАСС/. Новый президент Латвии Эгилс Левитс, который в понедельник официально вступил в должность, определил основные приоритеты своей работы: содействие солидарности, чувству принадлежности к Латвии, а также создание современного и устойчивого государства. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед депутатами парламента.

По его словам, Латвия является одной из стран ЕС, где больше всего ощущается неравенство, и "это не случайность, а запущенная в течение многих лет болезнь". "Мудрая политика солидарности - это не только распределение доходов. Мудрая политика создает возможности равенства при помощи работы получать доходы, а солидарность охватывает сферы, которые мы не можем измерить балансом доходов и расходов", - сказал он.

Чувство принадлежности к латышской нации, ее культуре и исторической памяти он назвал условием существования государства: "Будущее Латвии требует участия и сотрудничества всех живущих здесь людей". "Любой, кто отождествляет себя с тем или иным нацменьшинством, приглашается принять участие в жизни страны, сохраняя при этом культуру, язык и традиции своего нацменьшинства", - сказал Левитс, напомнив, что единственным госязыком в республике является латышский.

По его словам, Латвия - "неотъемлемая часть западного мира и Европы, а не мост между Западом и Востоком". "Латвийская армия, которой два дня назад исполнилось 100 лет, вместе с нашими партнерами несет совместную ответственность за мир и безопасность в Европе и за ее пределами. Наше ответственное участие в общей системе безопасности НАТО принесло свои плоды, значительно повысив уровень безопасности в Латвии и во всем регионе", - полагает он.

Левитс считает, что в следующем десятилетии Латвия должна стать современным государством Северной Европы, "страной, которая по сравнению с остальным миром в отдельных сферах являлась бы мировым лидером, которая могла бы стать примером для других стран".

Для этого, по его словам, необходимо устранить проблемы - мошенничество при закупках, зависимость партий от спонсоров, коррупцию, уклонение от налогов, теневое лобби. "Конечно, эти проблемы полностью искоренить вряд ли удастся, - признал Левитс, - но значительно уменьшить их разрушительные последствия для нашего общества, безусловно, возможно. Здесь нам необходима только политическая воля, поэтому призываю всех вместе проявить эту политическую волю и осуществить ее в жизнь, чтобы через несколько лет эти вопросы больше не стояли в центре нашей повестки дня", - сказал он.