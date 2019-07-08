В СБУ призвали Зеленского созвать Совбез из-за планов провести телемост с Москвой

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов призвал президента Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с планами провести телемост Киев - Москва.

"СБУ направило руководителям медиахолдинга "Новости" (телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK) сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБО", - цитирует его пресс-служба спецслужбы в понедельник.

В СБУ уточнили, что на заседании СНБО предлагается ввести персональные специальные экономические и другие санкции в отношении юридических лиц, которые осуществляют вещание под логотипами "112 Украина" и NewsOne. Соответствующее решение должно быть закреплено указом президента Украины, отметили в ведомстве.

7 июля в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" было объявлено, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев - Москва "Надо поговорить". Телемост будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиагруппу главы политсовета партии "Общественная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Категорически против этой идеи уже выступил ряд украинских партий.