Эрдоган сообщил о начале погрузки С-400 для отправки в Турцию

АНКАРА, 8 июля. /ТАСС/. Подготовка к отправке российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию продолжается, в настоящий момент идет их погрузка. Об этом президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в понедельник на пресс-конференции в Анкаре.

"В данный момент подготовка к отправка [С-400] продолжается. Продолжаются работы по их загрузке. Есть согласованные даты поставок С-400", - отметил Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что "Министерство национальной обороны занимается планированием и выбором места для размещения С-400". Эрдоган также выразил уверенность, что российские системы ПВО позитивно скажутся на безопасности не только Турции, но и всего региона.

Ранее телеканал Haberturk со ссылкой на источники сообщил, что погрузка российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 для отправки в Турцию может начаться 7 июля. По его данным, на воскресенье была запланирована загрузка первой установки в транспортный самолет для последующей отправки в течение недели. При этом до понедельника, по информации Haberturk, в Турцию приедут девять технических специалистов из РФ, которые будут задействованы в развертывании ЗРС. На первом этапе Анкаре будет доставлен один комплекс, отмечает канал.

В четверг руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что поставки С-400 могут начаться на этой неделе. Российская сторона не называла точную дату начала поставок.

Контракт на поставки С-400

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.