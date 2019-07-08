Зеленский проводит совещание по вопросу телемоста Киев - Москва

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание в связи с объявленным телемостом между Киевом и Москвой, который должны провести телеканал "Россия-1" и телеканал NewsOne украинского политика Виктора Медведчука.

Об этом сообщил в понедельник представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук.

"Сегодня с самого утра идет совещание у президента Украины относительно ситуации, которая сложилась, - сказал он. - В ближайшее время президент примет решение, которое направлено на защиту национальной, в том числе информационной безопасности Украины".