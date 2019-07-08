Представитель Зеленского пообещал, что решение по закону об импичменте скоро будет принято

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский примет решение по закону о временных следственных комиссиях (ВСК) с разделом об импичменте главы государства в ближайшее время, пообещал в понедельник представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук.

"Президент понимает сложность и важность принятого закона и требует еще определенного времени для изучения. Решение будет обнародовано в ближайшее время. Я уверяю, что ответ по этому закону будет дан в ближайшее время", - сказал Стефанчук.

При этом на замечание спикера Рады Андрея Парубия о том, что президент Зеленский долго изучает документ, Стефанчук ответил, что бывший президент Петр Порошенко также брал дополнительное время для изучения законов. "Некоторые законы пролежали без подписи президента более двух с половиной лет. Но таких писем и обращений к администрации президента по немедленному подписанию мы почему-то в канцелярии не видели", - сказал Стефанчук.

Ранее спикер направил официальное письмо президенту с требованием немедленно подписать закон о следственных комиссиях Рады, в котором предусмотрена процедура импичмента президента. При этом Парубий выразил надежду, что закон о временных следственных комиссиях Зеленский подпишет до следующей среды, 10 июля.

Законопроект, предусматривающий процедуру импичмента, Рада приняла 6 июня. Парубий подписал его 12 июня и передал на подпись президенту. Согласно конституции, импичмент президента инициирует парламент, дело об импичменте расследует ВСК, а после этого на основании выводов комиссии парламент принимает окончательное решение. Ранее Зеленский предлагал Раде свой законопроект об импичменте, но депутаты отказались рассматривать его и решили доработать собственный закон о ВСК, который к тому моменту уже был одобрен ими в первом чтении.