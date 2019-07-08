Вице-премьер Ирландии призвал Лондон к разумной политике Brexit и отказу от лозунгов

ДУБЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Вице-премьер и глава МИД Ирландии Саймон Коувени призвал Великобританию к разумной политике в отношении Brexit, которая превалировала бы над предвыборными лозунгами консерваторов. Такое заявление он сделал в интервью местной газете Irish Times.

"Разумная политика, чувствительная к реальным проблемам, связанным с Brexit, должна взять верх над лозунгами", - отметил Коувени, касаясь темы предвыборной борьбы британских консерваторов, в которой к концу месяца должен определиться новый лидер партии и премьер-министр Великобритании. Он продолжил: "За последние недели мы слышали массу некорректных комментариев с британской стороны об ирландском правительстве, ЕС и бэкстопе (механизме, прописанном в соглашении о выходе Великобритании из ЕС и гарантирующем сохранение прозрачной границы между севером и югом Ирландии после Brexit - прим. ТАСС)". "Люди могут иметь собственное мнение, но не могут иметь собственных фактов", - указал далее Коувени, подчеркнув, что "бэкстоп является исключительно важным механизмом для защиты стабильности на острове Ирландия".

"Те, кто сегодня утверждает, что Северная Ирландия не сильно пострадает при сценарии Brexit без сделки, должен обратиться к официальным докладам североирландской администрации, послушать представителей бизнес-групп", - добавил глава ирландского МИДа. Коувени признал, что вероятность неорганизованного выхода Соединенного Королевства из Евросоюза "сегодня высока, как никогда прежде". "При таком сценарии у нас не будет бэкстопа, экономика всего острова Ирландия будет находиться под угрозой сильнейшего шока", - отметил он.

Газета напомнила, что во вторник вице-премьер проведет правительственный брифинг, на котором будут рассмотрены меры приготовления к сценарию Brexit без сделки. В четверг на своем заключительном перед летними каникулами заседании парламент страны также обсудит данную тему. "До сих пор неясно, как можно достичь двойной цели: не допустить создания пограничных пунктов в Ирландии и гарантировать целостность единого европейского рынка, - процитировало издание источник в правительстве Ирландии. - В ближайшую неделю вряд ли можно ожидать разрешения этой дилеммы".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, а затем на 31 октября этого года.