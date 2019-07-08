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Кризис на Украине
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Генпрокурор Украины заявил о наличии оснований для санкций против телеканала NewsOne

Юрий Луценко также сообщил, что СБУ допросит 10 июля собственника и генпродюссера телеканала
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко Петр Сивков/ТАСС
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины считает, что в свете последних событий, связанных с анонсированием украинским телеканалом NewsOne телемоста Киев - Москва, появились достаточные основания для принятия решения о введении в отношении него санкций. Об этом в понедельник заявил глава ведомства Юрий Луценко на брифинге в Киеве.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре изучить предполагаемое сотрудничество телеканала NewsOne с террористами через лицо, связанное с российским банком, который финансирует агрессивную войну против Украины. Эта информация достаточна для немедленного принятия решения в интересах безопасности", - считает Луценко.

Следователи Службы безопасности Украины допросят 10 июля собственника телеканала NewsOne депутата Тараса Козака и генерального продюсера Василия Голованова, сообщил Луценко.

"Генеральной прокуратурой Украины поручено провести следствие в этом эпизоде Службе безопасности Украины, - сказал он в эфире телеканала "Прямой". - Первоочередные следственными действиями определен допрос всех причастных к этому каналу должностных лиц. Повестка к следователю на эту среду выписана как формальному собственнику народному депутату Козаку, так и ряду должностных лиц телеканала, в частности генеральному продюсеру Голованову".

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеЛуценко, Юрий Витальевич
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