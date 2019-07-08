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Ситуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза

Франция вынесла на заседание Еврогруппы вопрос выбора преемника Лагард на посту главы МВФ

По словам министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, ЕС необходим единый кандидат, чтобы избежать ненужной конкуренции между странами

БРЮССЕЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Франция вынесла на плановое заседание Еврогруппы (Совета ЕС по экономике и финансам), которое проходит в понедельник в Брюсселе, вопрос о выборе единого европейского кандидата на пост главы Международного валютного фонда (МВФ) на смену Кристин Лагард, которую саммит ЕС выдвинул 2 июля на пост главы Европейского Центробанка. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр по прибытии на заседание Еврогруппы.

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"Мы проведем первый обмен мнениями о преемнике Кристин Лагард. Во Франции мы считаем, что нам необходим европейский кандидат на этот пост. Мы считаем, что мы должны как можно раньше принять решение, и чтобы европейские министры финансов обсудили всех возможных кандидатов. Мы должны облегчить задачу главам государств. Нам необходим единый кандидат, чтобы избежать ненужной конкуренции между странами ЕС", - заявил он.

По его словам, Франция пока не выдвигала никаких приоритетных для себя кандидатов.

Если кандидатура Лагард будет утверждена Европарламентом, она должна будет оставить пост главы МВФ и возглавить Европейский Центробанк с 1 ноября 2019 года.

Теги
ФранцияСитуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза
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