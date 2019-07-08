{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

За три месяца к раскольнической ПЦУ не присоединился ни один приход

Украинские эксперты связывают остановку процесса перехода общин с кризисом внутри самой церковной структуры

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Процесс перехода церковных общин в так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) приостановился, за три месяца ни один приход не присоединился к новой структуре. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты переходов к ПЦУ от канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Согласно карте, последней к ПЦУ 8 мая перешла религиозная община села Новомихайловка Донецкой области. Это единственный приход области, присоединившийся к новой структуре.

Всего с момента создания ПЦУ ее ряды пополнили 520 храмов, что составляет 4% от общего числа православных приходов в стране.

Украинские эксперты связывают остановку процесса перехода общин с кризисом внутри самой церковной структуры, связанным с действиями и заявлениями главы раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Зеленский: Киев самостоятельно начнет восстанавливать мост в районе Станицы Луганской
У Киева есть все ресурсы для строительства моста, рассказал украинский президент
Читать полностью