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Зеленский запретил военным возглавлять Минобороны Украины

Ранее министром обороны и его заместителем могли быть только лица высшего офицерского состава

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский запретил назначать военных на должность министра обороны страны.

Опубликованный в понедельник на сайте главы государства указ вносит изменения в перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям.

Из перечня исключены такие должности для замещения военными как министр обороны, его заместитель и директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

Ранее министром обороны и его заместителем могли быть только лица высшего офицерского состава.

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