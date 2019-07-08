Зеленский запретил военным возглавлять Минобороны Украины

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский запретил назначать военных на должность министра обороны страны.

Опубликованный в понедельник на сайте главы государства указ вносит изменения в перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям.

Из перечня исключены такие должности для замещения военными как министр обороны, его заместитель и директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

Ранее министром обороны и его заместителем могли быть только лица высшего офицерского состава.