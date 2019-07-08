Руководство NewsOne предложило Зеленскому встретиться и обсудить телемост Киев - Москва

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Руководство украинского телеканала NewsOne обратилось к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой организовать встречу и обсудить телемост Киев - Москва, идею которого ранее раскритиковал глава государства. Об этом в понедельник сообщил генеральный продюсер канала Василий Голованов.

"Мы готовы ответить на ваши вопросы. Надеюсь, вы готовы ответить и на наши вопросы. Надеюсь будет еще не слишком поздно", - говорится в обращении к президенту, которое он опубликовал на странице в Facebook.

Голованов выразил несогласие с критикой Зеленского в адрес журналистов телеканала, который призвал СМИ не продаваться своим собственникам.

"Владимир Александрович, вы критиковали Петра Порошенко за слово "марионетка" в вашу сторону. Так вот, команда NewsOne не марионетки кого-либо. Вы можете в этом убедиться, встретившись со всей нашей командой", - подчеркнул он.

Кроме того, Голованов отметил, что телемост не планировался как политический проект, его намеревались провести не только с Россией, но и с другими странами, где проживает большое количество украинцев. Генпродюсер канала считает, что ситуацию вокруг телемоста обострил российский журналист Дмитрий Киселев. "Отдельно отмечу, что заявление и анонс Дмитрия Киселева стали новостью и для меня. Он не причастен к организации телемарафона и, убежден, навредил диалогу, а не помог его началу", - написал Голованов.