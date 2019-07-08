Украинская оппозиция назвала пещерной русофобией критику телемоста Киев - Москва

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Заявления ряда партий и отдельных политиков Украины о недопустимости проведения телемоста Киев - Москва стали проявлением пещерной русофобии. Об этом в понедельник говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Вой, который подняли представители режима [экс-президента Петра] Порошенко [спикера Рады Андрея] Парубия (из "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" - партий, уже отправленных народом на свалку истории), завывания "Голоса" [Святослава] Вакарчука и вопли [лидера Радикальной партии Олега] Ляшко о недопустимости проведения телемостов с россиянами - не что иное, как проявление пещерной русофобии, - говорится в сообщении на сайте партии. - Это сигналы о том, насколько болен украинский политикум и насколько он далек от реальных потребностей и чаяний украинского народа".

В заявлении отмечается, что, по данным опросов, 70% граждан страны ждут от президента Украины прямого диалога с Россией, а 55% - прямого диалога с Донбассом. "Мы выступаем за восстановление дружественных отношений, за развитие кооперации и торгово-экономических связей с РФ. Это единственный способ вернуть мир на Украину и восстановить ее экономический потенциал", - подчеркнули в партии.

В воскресенье в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" было объявлено, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев - Москва "Надо поговорить!". Предполагалось, что он будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиагруппу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Инициатива вызвала протесты ряда украинских политиков и партий, а Генпрокуратура завела уголовное дело по статье о госизмене в связи с намерением провести телемост. В понедельник NewsOne объявил, что отменяет телемост из-за угроз физической расправой в адрес журналистов. Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит вопрос о введении санкций против телеканала.