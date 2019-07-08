NYT: губернатор Нью-Йорка разрешил передавать Конгрессу налоговые декларации Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк демократ Эндрю Куомо подписал в понедельник законопроект о внесении в налоговый кодекс этого штата двух поправок, позволяющих удовлетворять запросы профильных комитетов Конгресса США о предоставлении налоговых деклараций лиц, находящихся на выборных постах, включая президента Дональда Трампа. Об этом сообщила на своем сайте газета The New York Times.

Как поясняется в сообщении, размещенном на сайте губернатора, поправки касаются перечня исключений в Налоговом кодексе и включают в него лиц, финансами которых интересуются комитеты Палаты представителей по доходам и расходам, финансовый комитет Сената и объединенный комитет по вопросам налогообложения Конгресса США.

"Тайна налогов превыше всего, исключения предоставляются для заслуживающих доверия целей следственных и правоохранительных органов", - пояснил Куомо. По его словам, закон о поправках "наделяет Конгресс способностью исполнять свои обязанности, укреплять демократическую систему страны и гарантировать то, чтобы никто не ставил себя выше закона".

В официальном сообщении губернатора действующий президент США не упоминается. Однако прежние заявления Куомо указывают, что принятые на законодательном уровне меры нацелены прежде всего против Трампа.

Ранее демократы, председательствующие в комитетах Палаты представителей, потребовали предоставить налоговые декларации Трампа за последние годы. Претензии были обращены к фирме Mazars, проверяющей и готовящей финансовую отчетность главы государства и частных предприятий членов его семьи.

Трамп ранее отмечал, что не намерен предоставлять свои налоговые декларации. Он заверил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам президента, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп заявлял о намерении опубликовать налоговые декларации, однако так и не сделал этого. Тогда Трамп также объяснил это проверками в отношении его бизнеса. В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.