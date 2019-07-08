Саакашвили назвал выходку журналиста "Рустави 2" безвкусным и необдуманным выпадом

"Еще раз хочу сказать о вчерашнем. Столько времени Иванишвили (председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" - прим. ТАСС) говорил, что уладил отношения с Россией. Так что он уладил? Один безвкусный и необдуманный выпад Габунии может вызвать то, что Россия начнет нас бомбить?" - сказал Саакашвили в своем видеообращении, опубликованном в понедельник в Facebook.

Бывший глава грузинского государства также обвинил нынешние власти республики в том, что они испортили отношения с РФ, напомнив об отмене прямого авиасообщения между государствами. "При мне, несмотря на все, несмотря на большую трагедию, мы сумели завезти в страну российских туристов. Русские на уровне народа относились к нам с уважением, так как были в восхищении от грузинских реформ. Сегодня у меня в России среди людей намного больше авторитета, чем у Иванишвили или какого-то члена его банды, которых люди вообще не знают. А сейчас отношения испортились до конца - приостановились турпоток и перелеты", - заключил он.

Брань и ее последствия

Габуния в воскресенье в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия. Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе отметила, что считает высказывания Габунии в адрес руководства России провокаций, спланированной экс-президентом Михаилом Саакашвили против Грузии.

Выходка Габунии вызвала негативные отклики среди большого числа грузинских пользователей Facebook. В понедельник стало известно, что Габуния отстранен от работы на два месяца.

Россия призвала международные организации отреагировать на неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале, говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.