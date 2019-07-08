МИД ЛНР напомнил Зеленскому о необходимости согласовывать ремонт моста у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Односторонние действия Украины по восстановлению моста у Станицы Луганской в Донбассе Луганская народная республика (ЛНР) будет расценивать как захват территории и нарушение минских соглашений. Об этом в понедельник говорится в заявлении министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего.

"Напоминаем господину Зеленскому, что мост через Северский Донец в Станице Луганской находится в точности на разделительной линии, утвержденной минским меморандумом от 19 сентября 2014 года. Любые односторонние действия Украины по ремонту и эксплуатации этого сооружения будут нами расцениваться как грубое нарушение Минских соглашений", - приводит заявление министра агентство Луганскинформцентр.

Глава МИД ЛНР подчеркнул, что до начала восстановительных работ сторонам необходимо согласовать их проект и правила последующего использования моста на уровне контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Анонсированные Владимиром Зеленским несогласованные действия будут фактически означать захват. Это приведет к срыву разведения сил, который совсем недавно возобновился. В очередной раз все увидят, что киевской власти нельзя доверять. Что все на Украине останется, как было при [экс-президенте Петре] Порошенко, - война, вранье, воровство", - заключил Дейнего.

Зеленский по итогам прошедшего в понедельник в Киеве саммита Украина - ЕС заявил о намерении в одностороннем порядке начать восстановление моста в Станице Луганской через семь - восемь дней, даже если власти ЛНР не будут этому содействовать.

Вместе с тем глава республики Леонид Пасечник еще 4 июля на фоне завершения процесса разведения сил и средств сторон конфликта в районе Станицы Луганской дал поручение проработать вопрос о скорейшем восстановлении моста, но на основе решения Контактной группы.