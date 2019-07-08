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Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с британским послом Дэрроком

Кроме того, американский президент раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Вашингтон больше не будет иметь дело с британским послом Кимом Дэрроком на фоне скандала с утечкой в СМИ его докладных записок с резкой критикой в адрес американского лидера.

"Мы больше не будем иметь с ним дело", - написал Трамп в Twitter.

Помимо этого, американский президент раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

"Я всегда был очень критически настроен в вопросе того, как премьер-министр Тереза Мэй проводит Brexit. Какой беспорядок она и ее представители навели <...> Хорошие новости для прекрасного Соединенного Королевства - это то, что у них скоро будет новый премьер-министр", - отметил Трамп.

Теги
СШАВеликобританияТрамп, ДональдМэй, Тереза
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