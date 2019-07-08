В Алжире заключили под стражу бывшего министра Саида Барката

ТАСС, 8 июля. Бывший министр национальной солидарности и по делам семьи Алжира, экс-депутат парламента Саид Баркат в понедельник был заключен под стражу. Соответствующее решение, как сообщает информационное агентство Algerie Press Service , принял следователь Верховного суда страны.

Ранее утром Баркат был допрошен. Экс-министра обвиняют в растрате государственных средств, заключении сделок с нарушением действующего законодательства и подделке официальных документов в период его работы в правительстве. После лишения Барката парламентского иммунитета Верховный суд принял решение заключить его под стражу в тюрьму Эль-Харраш.

В воскресенье стало известно, что заключен под стражу известный алжирский политик и функционер Джамель ульд Аббас, прежде являвшийся членом парламента, правительственным министром и генеральным секретарем правящей партии "Фронт национального освобождения". Его также обвиняют в растрате государственных средств, злоупотреблении служебным положением, совершении сделок с нарушением действующего законодательства, подделке официальных документов.

На минувшей неделе в тюрьму Эль-Харраш был заключен под стражу бывший руководитель Главного управления национальной безопасности (ГУНБ) Алжира генерал Абдельгани Хамель и двое его сыновей. Их обвиняют в коррупции.

Антикоррупционная кампания

В Алжире уже несколько месяцев идет масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой взяты под стражу или посажены в тюрьму десятки влиятельных чиновников, бизнесменов и олигархов. За открытием громких уголовных дел, полагают аналитики, стоят влиятельные силовики, в первую очередь начальник штаба Национальной народной армии (ННА), заместитель министра обороны Алжира Ахмед Гаид Салах.

1 июля министр юстиции, хранитель печати Слиман Брахими заявил, что "верховная власть в Алжире полна решимости двигаться вперед по пути борьбы и полного искоренения коррупции, а также возвращения украденных средств и защиты национального достояния". Кроме того, решительной борьбы с коррупционерами и расхитителями государственных средств добиваются участники продолжающихся с февраля массовых народных акций протеста.