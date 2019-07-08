Болтон предупредил, что США лишь начинают применять против Ирана масштабные санкции

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Американская администрация только приступает к применению в отношении Ирана масштабных односторонних санкций. С таким предупреждением выступил в понедельник на конференции в Вашингтоне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"И мы только начинаем. В ноябре мы восстановили удушающие санкции, которые изначально и заставили Тегеран сесть за стол переговоров. Однако мы на этом не остановились, так как цель президента [Дональда Трампа] - заключить путем переговоров новую сделку, которая будет отвечать всем интересам Соединенных Штатов", - сказал советник американского лидера.

Одновременно он заявил, что "при нынешней [вашингтонской] администрации никакой режим, декламирующий "Смерть Америке!" или "Смерть Израилю!", не получит никакой сделки".

"Мы [власти США] продолжим увеличивать давление на иранский режим, пока он не откажется от своей программы [создания] ядерного оружия и не прекратит свою сопровождающуюся применением насилия деятельность на Ближнем Востоке, а также поддержку терроризма в мире", - отметил Болтон.

"Продолжение реализации Тегераном ядерной программы, включая недавние увеличения запасов урана и повышение уровней его обогащения, представляют собой прямое нарушение его обязательств в рамках ядерной сделки. Это, безусловно, серьезная угроза международному миру и безопасности, которые сделка должна была сохранить. С учетом задокументированной истории стремления создания Ираном ядерного боезаряда эти действия подчеркивают серьезность сохраняющихся ядерных амбиций Тегерана", - полагает Болтон.

По его словам, Трамп ясно сигнализировал множество раз, что не позволит Ирану сохранить открытым "никакой путь к ядерным вооружениям".

При этом он подверг резкой критике Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который был выработан несколько лет назад постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Тегераном в целях урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Ирана. Это соглашение Болтон назвал "худшим дипломатическим фиаско в американской истории".

Кампания "максимального давления"

"<...> Кампания [оказания] максимального давления на Иран работает", - убежден высокопоставленный представитель Белого дома. В связи с этим он процитировал оценки западной печати, приходящей к выводу о том, что происходит коллапс иранской экономики под тяжестью американских санкций. "Ожидавшийся приток иностранных инвестиций в Иран совершенно не материализовался, поскольку частные компании поняли, что ставку на Иран лучше не делать. К примеру, экспорт Германии в Иран сократился за последний год на 50% <...>", - продолжал Болтон.

Он также напомнил, что США недавно впервые в своей дипломатической практике внесли в список террористических организаций "элемент иностранного правительства" - Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана. "Это осложнит въезд в нашу великую страну всем тем, кто связан с КСИР", - пояснил Болтон. Кроме того, добавил он, ведение дел "физическими лицами, компаниями или институтами" с КСИР - элитными частями вооруженных сил (ВС) Ирана - отныне приравнено в глазах американского правосудия к преступлению.

Как "беспрецедентный шаг" помощник руководителя администрации США охарактеризовал и действия Вашингтона, нацеленные на то, чтобы свести к нулю закупки другими странами иранской нефти.

США приветствуют действия ВС Великобритании, которые 4 июля вместе с властями Гибралтара задержали танкер Grace 1 с грузом иранской нефти, предназначавшимся для Сирии, подтвердил Болтон. По его версии, случившееся стало шагом, сделанным для соблюдения "санкций ЕС в отношении Сирии". Подобного рода операции имеют ключевое значение с точки зрения пресечения финансовых поступлений властям Ирана и Сирии, считает советник президента США.