Экс-чиновника Южной Осетии подозревают в пособничестве Грузии во время войны 2008 года

ЦХИНВАЛ, 8 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего чиновника Южной Осетии, подозреваемого в передаче разведывательных данных по заданию спецслужб во время войны в августе 2008 года. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"Генеральной прокуратурой Южной Осетии совместно с Комитетом госбезопасности проводятся неотложные оперативные мероприятия и следственные действия по уголовному дело о государственной измене в отношении гражданина республики Липина Сергея Георгиевича, который в различное время занимал высокие должностные посты в Южной Осетии", - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, подозреваемый и его пособники по заданию грузинских спецслужб собирали и передавали грузинской стороне в августе 2008 года данные, на основе которых грузинские агрессоры корректировали огонь артиллерийских систем залпового огня и авиационные удары по объектам жизнеобеспечения. Корректировались также удары по густонаселенным районам, по военным объектам и военным колонам, которые перебрасывались из Дзауского района республики по Зарской дороге в зону боевых действий, в результате чего Южная Осетия понесла неоправданно большие потери среди мирного населения, военнослужащих и боевой техники.

В настоящее время Генпрокуратура и КГБ продолжают работу по выявлению и установлению связей Липина и его пособников как на территории республики, так и за ее пределами, а также выявлению других фактов госизмены и шпионажа в пользу спецслужб Грузии. Липин задержан, в его доме проведен обыск, в интересах следствия подробности других проводимых мероприятий не разглашаются.

До недавнего времени Липин занимал должность начальника управления по работе с обращениями граждан администрации президента Южной Осетии. На протяжении многих лет он возглавлял также общественно-неправительственную организацию русских и российских соотечественников "Россы", постоянно проживающих в Республике Южная Осетия.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.