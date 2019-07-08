В правительстве Украины прокомментировали отсутствие Климпуш-Цинцадзе на саммите ЕС

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Состав делегации на саммит Украина - ЕС, который прошел в Киеве в понедельник, формировал украинский лидер Владимир Зеленский, а не правительство. Таким образом пресс-секретарь главы кабинета министров Украины Василий Рябчук прокомментировал отсутствие в списке участников вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Ранее она пожаловалась, что ее не пустили на международное мероприятие, которое проходило в Мариинском дворце Киева. По словам вице-премьера, именно глава правительства стоял за исключением ее из списка приглашенных.

"Очень странно, что профильный чиновник не знает: состав делегации на саммит Украина - ЕС формирует президент, а не премьер-министр, - написал Рябчук на странице в Facebook. - Поэтому ее слова выглядят не более чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Петра Порошенко".

Пресс-секретарь главы правительства опубликовал фотографию документа, согласно которому Офис президента Украины обращается к Климпуш-Цинцадзе с просьбой предложить состав делегации для участия в саммите. В свою очередь вице-спикер опубликовала документ, отправленный в качестве ответа. В рекомендованном списке участников сама вице-спикер идет под третьим номером.

Климпуш-Цинцадзе не попала в перечень участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику. Когда вице-премьер пришла в Мариинский дворец, ее туда не пропустила охрана. Политик входит в первую десятку списка партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" на предстоящих выборах в Раду.