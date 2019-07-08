СМИ: беспилотники хуситов атаковали аэропорт и электростанцию в Саудовской Аравии

ТАСС, 9 июля. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт в городе Абха в Саудовской Аравии, а также электростанцию в регионе Тихама на западе страны. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Massira.

По его данным, целью удара являлись ангары и другие военные объекты, расположенные на территории аэродрома. Как утверждают хуситы, в результате атаки воздушное сообщение с аэропортом было приостановлено.

В Саудовской Аравии пока не подтвердили информацию о нападении.

12 июня силы хуситов подвергли аэродром в Абхе ракетному обстрелу. Снаряд попал в зал прилета, в результате чего пострадали 26 человек. 14 июня сторонники движения "Ансар Аллах" атаковали Абху с помощью беспилотных летательных аппаратов. Силам ПВО и ВВС Саудовской Аравии удалось перехватить пять беспилотников.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.