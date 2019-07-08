Конгрессмен Суолуэлл первым из демократов вышел из предвыборной гонки в США

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Конгрессмен от штата Калифорния Эрик Суолуэлл первым принял решение выйти из списка претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США. Об этом Суолуэлл объявил в понедельник на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN.

"Сегодня наша президентская кампания завершается", - сказал конгрессмен, напомнив, что он вступил в предвыборную борьбу лишь три месяца назад.

"Я никогда не забуду людей, с которыми я встречался, и уроки, извлеченные мною во время поездок по стране", - продолжал Суолуэлл, выразив надежду, что его политическая борьба за искоренение насилия с применение огнестрельного оружия в США только начинается.

Как сообщала на прошлой неделе газета The New York Times, 14 претендентов уже гарантировали себе право участвовать во вторых теледебатах, которые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган). В числе таковых названы бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, писатель Марианна Уильямсон и бизнесмен Эндрю Янг. Все они участвовали в первых дебатах.

Газета включила в группу риска семерых демократов, включая Суолуэлла. Все семеро получили поддержку не менее 1% респондентов по итогам трех соцопросов, однако пока не собрали достаточного объема пожертвований.

Национальный комитет Демократической партии США в рамках первичных выборов намерен провести в общей сложности 12 теледебатов. Третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые - в октябре текущего года, пятые - в ноябре, шестые - в декабре, оставшиеся шесть - с января по апрель 2020 года.