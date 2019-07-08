США намерены поставить Тайваню танков и комплексов Stinger на $2,2 млрд

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение продать Тайваню 108 танков M1A2 Abrams и 250 переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger, а также сопутствующее оборудование на $2,2 млрд. Об этом сообщило в понедельник профильное правительственное ведомство, входящее в структуру американского Министерства обороны. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами (ВС) США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Соответствующую заявку на приобретение новой партии вооружений власти Тайваня направляли в США в июне, по данным газеты South China Morning Post.

Пекин, считающий остров неотъемлемой частью китайской территории, подчеркивает, что решительно выступает против любых поставок американских вооружений и военной техники Тайваню.