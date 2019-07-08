Глава Минюста США намерен поддержать Мюллера, если тот не захочет выступать в Конгрессе

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Министр юстиции США Уильям Барр поддержит спецпрокурора Роберта Мюллера в случае, если тот не захочет выступать на открытом заседании комитетов в Палате представителей Конгресса США. С таким заявлением глава Минюста выступил в понедельник в интервью агентству Associated Press (AP).

"Я не знаю, какой цели добиваются те, кто втягивают его в это и пытаются допросить, - приводит AP слова Барра. - Не думаю, что Мюллер должен терпеть такое отношение и подвергать себя этому, если он сам этого не хочет". Глава ведомства подчеркнул, что Министерство юстиции поддержит Мюллера, если он не захочет выступать на заседании. По словам Барра, в своих попытках получить показания от спецпрокурора представители Демократической партии хотят добиться "публичного представления".

В конце июня стало известно о том, что проводивший расследование приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году спецпрокурор Роберт Мюллер выступит 17 июля на открытом совместном заседании спецкомитета по разведке и юридического комитета Палаты представителей Конгресса США. По мнению председателей этих комитетов Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) и Джерролда Надлера (демократ от штата Нью-Йорк) соответственно, "американцы хотят услышать напрямую от спецпрокурора" детали завершившегося расследования. Шифф и Надлер подчеркивают, что Мюллер согласился выступить на слушаниях не добровольно, а только после получения повестки, которая обязывает его явиться в Конгресс.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и президентом США Дональдом Трампом не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.