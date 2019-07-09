На несанкционированных митингах в Казахстане 6 июля задержали более 100 человек

НУР-СУЛТАН, 9 июля. /ТАСС/. Полицейские Казахстана задержали более 100 человек в Нур-Султане и Алма-Ате за участие в несанкционированных митингах 6 июля. Об этом во вторник заявил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев, сообщает агентство Tengrinews.

"Было задержано более 100 человек, 44 были привлечены к административной ответственности, 19 привлечены к административному аресту, в отношении 23 выписаны штрафы, с остальными была проведена беседа, они были отпущены домой", - рассказал глава МВД.

Тургумбаев отметил, что полиция во время митингов вела себя корректно и никаких специальных средств не применяла. "В то же время люди, которые нарушали общественный порядок, дестабилизировали обстановку, пытались перекрыть движение общественного транспорта в Алма-Ате на проспекте Абая, а также в Нур-Султане на проспекте Республики, тем самым воспрепятствовали отдыху граждан во время праздника (Дня столицы - прим. ТАСС). Поэтому эти лица были задержаны", - сказал он.