СМИ: за Джулианом Ассанжем вели слежку в посольстве Эквадора в Лондоне

МАДРИД, 9 июля. /ТАСС/. Испанское частное охранное предприятие, отвечающее за защиту посольства Эквадора в Лондоне с 2012 по 2017 годы, вело слежку за основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Об этом сообщила во вторник газета El Pais.

Издание получило доступ к документам, видео и аудиозаписям, которые демонстрируют, что работники компании Undercover Global S. L. собирали информацию об Ассанже, особенно касающуюся его адвокатов и помощников. Так, в объективы попали десятки встреч основателя WikiLeaks с юристами и посетителями, на которых обсуждалась стратегия его защиты.

По версии газеты, стало известно о некоторых секретных планах команды Ассанжа, направленных на то, чтобы вывести его в замаскированном виде из здания посольства и помочь ему попасть в Россию или на Кубу. Эти тайные проекты в результате не были реализованы из-за отказа самого основателя WikiLeaks.

Деятельность сотрудников Undercover Global S. L. по слежке за "гостем", как они называли Ассанжа, интенсифицировалась во время правления в Эквадоре Ленина Морено.

Сам Ассанж из-за боязни, что за ним ведут слежку, встречался с некоторыми из своих посетителей в женском туалете, поскольку считал это место более безопасным. Информация, полученная сотрудниками службы безопасности испанской компании, направлялась ее владельцу Давиду Моралесу, который отказался отвечать на вопрос, шпионили ли его работники за Ассанжем.