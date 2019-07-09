Парламент Молдавии намерен признать незаконным назначение генпрокурором Харунжена

КИШИНЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Парламент Молдавии на заседании во вторник намерен инициировать отставку генерального прокурора Эдуарда Харунжена, признав незаконность его назначения на эту должность. Соответствующий проект решения внесли в повестку депутаты от фракций Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Партии действия и солидарности, которые представляют парламентское большинство.

Как отмечается в тексте проекта решения, депутаты планируют "констатировать факт несоблюдения условий назначения на должность генерального прокурора". В понедельник президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что на основании решения законодателей готов подписать указ об отставке Харунжена, которого новые власти обвиняют в "обслуживании интересов покинувшего страну олигарха Владимира Плахотнюка".

В начале июня в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство с участием поддерживающей президента ПСРМ и проевропейского блока Acum, которые объединились с целью отстранения от власти Плахотнюка.