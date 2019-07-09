Почтовую марку выпустили в Болгарии в честь 140-летия дипломатических отношений с Россией

СОФИЯ, 9 июля. /ТАСС/. Юбилейная почтовая марка "140 лет дипломатическим отношениям Республики Болгария и Российской Федерации" выпущена во вторник в Болгарии. Почтовое издание, автором которого стал художник Георги Павлов, стоит 1,5 лева (около 75 евроцентов) за штуку и отпечатано тиражом в 10000 экземпляров.

"Сегодня выпускаем почтовую марку, посвященную 140-летию установления дипломатических отношений между Болгарией и Россией. Марка отмечает традиции наших многовековых отношений. Графическое изображение - переплетенные флаги Российской Федерации и Республики Болгария - выражает прошлое, настоящее и будущее между нашими народами и странами, наши братские отношения", - отметил на торжественной церемонии в Российском культурно-информационном центре министр транспорта, информационных технологий и сообщений Болгарии Росен Желязков.

На событии присутствовали российские дипломаты, представители МИД Болгарии, болгарских общественных организаций и политических партий.

Дипломатические отношения Болгарии с Россией были установлены 7 июля 1879 года, когда дипломатический агент и генеральный консул России Александр Давыдов вручил верительные грамоты болгарскому князю Александру Баттенбергу. Прологом этого события была кровопролитная Русско-турецкая война 1877-1878 гг., в ходе которой тысячи русских солдат и болгарских ополченцев вместе плечом к плечу сражались за свободу и независимость Болгарии, заплатив за нее своими жизнями.