Генпрокуратура Украины открыла дело против NewsOne по статье о финансировании терроризма

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело против телеканала NewsOne по статье о финансировании терроризма. Об этом во вторник сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"По данным, которые были получены СБУ и ГПУ, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, которые обеспечивают российский оборонный заказ, являются одними и теми же лицами. В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное дело о финансировании терроризма", - сказал он.