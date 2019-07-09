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Генпрокуратура Украины открыла дело против NewsOne по статье о финансировании терроризма

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© ТАСС

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело против телеканала NewsOne по статье о финансировании терроризма. Об этом во вторник сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"По данным, которые были получены СБУ и ГПУ, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, которые обеспечивают российский оборонный заказ, являются одними и теми же лицами. В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное дело о финансировании терроризма", - сказал он.

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