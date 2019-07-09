NewsOne назвал решение о его проверке пренебрежением конституцией Украины

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Канал NewsOne, который планировал провести телемост Киев - Москва, считает решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины о проверке в целях лишения его лицензии безосновательным и пренебрегающим конституцией страны.

"Удачно и цинично использовав информационный шум, поднятый против телеканала, как основание для созыва регулятора, члены Нацсовета безосновательно назначили внеплановую проверку, откровенно пренебрегая положениями статьи 15 конституции Украины, которыми четко установлено: "Цензура запрещена", - говорится в заявлении на официальном сайте телеканала.

Менеджмент канала считает, что регулятор, кроме прочего, в данной ситуации пытается усилить свои полномочия. "Воспользовавшись ситуацией, Нацсовет хочет использовать ее для расширения собственных полномочий, авторитарно заявляя, что "Нацсовету нужно предоставить право на применение карательных мер без проведения проверок" и "Нацсовету мешают в работе установленные законом процедуры проверки и привлечения к ответственности". На протяжении длительного времени орган, который призван защищать права журналистов, занимается цензурой и запугиванием, о чем его представители прямо заявили на заседании: "Слишком много демократии сейчас", - отмечено в заявлении.

Телеканал убежден, что за ситуацией должны пристально наблюдать общество и международное сообщество, так как "Нтюсуан" регулярно подвергается давлению со стороны органов власти посредством проведения внеплановых проверок и вынесения предупреждений".