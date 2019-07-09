DPA: Меркель ответила на призыв США к Германии отправить в Сирию наземные войска

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель убеждена, что только политический процесс под эгидой ООН позволит урегулировать конфликт в Сирии. Об этом она заявила во вторник на встрече с представителями дипломатического корпуса, которая прошла в правительственной резиденции в Мезеберге под Берлином. Ее слова приводит агентство DPA.

Меркель считает, что "только политический процесс на основе резолюции Совета Безопасности ООН под эгидой ООН способен положить конец кровопролитию в Сирии, восстановить доверие и начать национальное примирение". По ее словам, он даст возможность сирийцам "самим принимать решение о политическом будущем их страны посредством свободных выборов". "Правительство ФРГ продолжит принимать усилия для того, чтобы действительно продвинуть вперед этот политический процесс", - добавила канцлер.

Как отметило агентство, так Меркель отреагировала на призыв США к Германии отправить в Сирию наземные войска. Американский посол в ФРГ Ричард Гренелл, по данным агентства, не присутствовал на встрече в Мезеберге.

Как ранее заявил в интервью газете Welt am Sonntag спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, Вашингтон хочет, чтобы Германия направила в Сирию свои войска. Он надеется, что ФРГ будет "делать больше" в данном контексте. Сейчас германские ВВС проводят разведку в Сирии и занимаются дозаправкой самолетов союзников в воздухе.