Reuters: французская полиция допросила Олланда как свидетеля по запросу Бразилии

ТАСС, 9 июля. Полиция Франции допросила бывшего президента страны Франсуа Олланда в качестве свидетеля по делу о предполагаемой коррупции в ходе заключения контракта на поставку шведских истребителей в Бразилию. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, беседа Олланда со следователями состоялась 4 июля по запросу бразильских следственных органов. "Встреча в самом деле имела место", - приводит агентство слова своего источника.

Расследование, которое ведет бразильская юстиция, касается заключенного в 2014 году контракта на приобретение Бразилией истребителей Gripen у шведской компании SAAB. Ее конкурентами в борьбе за получение этого заказа выступали американская корпорация Boeing с самолетами F-18 Super Hornet и французская компания Dassault Aviation с истребителями Rafale.

Бразильские следователи подозревают, что Луис Инасиу Лула да Силва, занимавший пост президента Бразилии в 2003-2010 годах, использовал свое влияние на соратницу по Партии трудящихся и преемницу на посту главы государства Дилму Руссефф (занимала пост президента в 2011-2016), чтобы помочь SAAB выиграть тендер на поставку истребителей. Дилма Руссефф не обвиняется в каких-либо правонарушениях в связи с делом об авиационном тендере.

Франсуа Олланд занимал пост президента Франции в 2012-2017 годах, в этот период Франция принимала участие в переговорах с Бразилией как одна из возможных стран - поставщиков истребителей. Допрос Олланда в качестве свидетеля по этому делу проводился по просьбе адвокатов Лулы да Силвы, которые полагают, что его показания могут помочь доказать невиновность их подзащитного. Адвокаты экс-президента Бразилии также просили французскую сторону допросить в качестве свидетеля другого бывшего президента Франции, Николя Саркози, занимавшего высший государственный пост в 2007-2012 годах, однако тот отказался давать показания.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег. В апреле этого года Верховный суд сократил срок тюремного заключения политику с почти 13 лет до восьми лет и 10 месяцев. Сам экс-глава государства категорически отвергает все предъявленные ему обвинения.