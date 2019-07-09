Джонсон снова не исключил возможность приостановки работы парламента для реализации Brexit

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Фаворит борьбы за посты нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в очередной раз не стал исключать возможность приостановки работы Палаты общин британского парламента, чтобы оградить ход процесса Brexit от вмешательства законодателей и обеспечить выход страны из ЕС 31 октября. Свою позицию кандидат в премьеры изложил во вторник во время теледебатов со своим конкурентом Джереми Хантом на телеканале iTV.

"Я собираюсь снимать что бы то ни было с повестки дня не в большей степени, чем собираюсь отказываться от выхода [страны из ЕС] без сделки. Я думаю, что было бы совершенно неестественным для Великобритании на этой стадии переговоров [с ЕС] в очередной раз ослаблять свою собственную позицию", - констатировал Джонсон.

В свою очередь, Хант отнесся к перспективе приостановки работы парламента крайне негативно, проведя аналогии с эпохой диктатуры Кромвеля. "Когда это происходило в прошлом, когда работу парламента останавливали против его воли, у нас случилась гражданская война", - заявил он.

24 мая действующая глава британского правительства Тереза Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а с избранием нового лидера тори - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Однако до избрания нового главы консерваторов она продолжает оставаться главой британского правительства и техническим лидером своей партии. Имя победителя избирательной гонки будет объявлено 23 июля, и уже на следующий день он вступит в полномочия премьер-министра Великобритании.