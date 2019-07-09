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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Постпред Ирана при ООН: санкции мешают Тегерану бороться с терроризмом и наркотрафиком

Маджид Тахт-Раванчи отметил, что Иран находится "на передовой борьбы с обеими угрозами"

ООН, 10 июля. /ТАСС/. Санкции, введенные в одностороннем порядке против Тегерана, снижают эффективность его борьбы с террористическими группировками и наркотрафиком. Об этом заявил во вторник постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи на дебатах в Совете Безопасности, посвященных взаимосвязи между терроризмом и оргпреступностью.

"Иран является жертвой как террористических группировок, так и международной преступности, - отметил он. - В то же время мы находимся на передовой борьбы с обеими угрозами".

Тахт-Раванчи обратил внимание на "вредоносный эффект от односторонних санкций для усилий Ирана по борьбе с терроризмом и организованной преступностью". "Страны, которые применяют к нам противоправные санкции, должны помнить, что их политика серьезно ослабляет эффективность нашей борьбы с наркотрафиком", - добавил дипломат.

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ИранШвейцарияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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