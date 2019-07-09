МИД Греции осудил незаконное бурение Турции в территориальных водах Кипра

АФИНЫ, 10 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Греции осудило отправку Турцией в территориальные воды Кипра двух буровых судов и незаконное проведение ими буровых работ. Соответствующее заявление греческий МИД распространил во вторник.

"Мы осуждаем предпринимаемое Турцией незаконное бурение в территориальных водах Республики Кипр. Этот незаконный акт вызывающе противоречит международному праву, морскому праву, а также игнорирует осуждение со стороны международного сообщества. Он является дальнейшей эскалацией, которая подрывает стабильность и безопасность в регионе Восточного Средиземноморья", - подчеркнуло греческое внешнеполитическое ведомство.

МИД Греции считает, что "провокационное поведение Турции в ущерб суверенным правам государства - члена ЕС крайне отличается от поведения, которого должна придерживаться страна, являющаяся кандидатом на вступление [в Евросоюз], и подтверждает обоснованность решений Европейского совета от 20 июня о принятии соответствующих мер против Турции".

"Мы выражаем нашу полную солидарность с Республикой Кипр и вновь призываем Турцию немедленно прекратить свою незаконную деятельность и уважать суверенитет и суверенные права Кипра", - заключил МИД Греции.

По итогам июньского саммита ЕС глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз как можно быстрее примет жесткие меры в отношении Турции из-за ее незаконных действий в исключительной экономической зоне Кипра.

На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение Афродита, запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров. Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила в район буровые суда "Фатих" и "Явуз". Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.