США призвали Турцию отказаться от проведения геологоразведочных работ у побережья Кипра

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Власти США считают "провокационным шагом" отправку Турцией бурового судна "Явуз" к Кипру и призывают Анкару отказаться от проведения геологоразведочных работ у побережья республики. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"США по-прежнему глубоко обеспокоены неоднократными попытками Турции провести буровые работы в водах близ Кипра, [в том числе] недавней отправкой бурового судна "Явуз". Этот провокационный шаг вызывает напряженность в регионе. Мы призываем турецкие власти прекратить эти операции", - говорится в заявлении.

Ортэгус также призвала все стороны "воздержаться от действий, которые усиливают напряженность в регионе".

На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение Афродита, запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров.

Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, ранее направила в район судно "Фатих", заявив, что бурение продлится до 3 сентября. 10 июня власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна "Фатих". Несмотря на это, 4 июля Турция направила второе буровое судно "Явуз" к Кипру для проведения геологоразведочных работ на шельфе.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.