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Наступление Ливийской национальной армии на Триполи

СМИ: авиация Хафтара нанесла удары по городу Гарьян

Телеканал Al-Hadath также не исключает наземных столкновений в ближайшее время

ТАСС, 10 июля. Боевые самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли интенсивные удары по городу Гарьян в рамках подготовки наземной операции по восстановлению контроля над населенным пунктом. Об этом в среду сообщил телеканал Al-Hadath.

Канал указывает, что операция по возвращению города, расположенного к югу от Триполи, под контроль ЛНА началась в начале текущей недели. Первыми целями воздушных бомбардировок стали опорные пункты вооруженных формирований, лояльных Правительству национального согласия в Триполи (ПНС премьера Фаиза Сараджа). В настоящее время ливийская армия ожидает прибытия дополнительных ударных отрядов. Al-Hadath не исключает, что наземные столкновения могут начаться в ближайшие часы.

26 июня силы ПНС отбили Гарьян у ЛНА. На рассвете подразделения, верные триполийскому кабмину, нанесли неожиданный удар по северным районам города. Одновременно с началом штурма так называемые Силы защиты Гарьяна подняли мятеж против сторонников Хафтара и вступили с ними в уличные бои. После продолжительных столкновений за населенный пункт хафтаровцы были вынуждены отступить.

По данным Всемирной организации здравоохранения от 9 июля, с начала стычек боев за Триполи погибли более 1 тыс. человек, свыше 5,5 тыс. получили ранения.

Теги
ЛивияСарадж, ФаизХафтар, ХалифаНаступление Ливийской национальной армии на Триполи
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