Адвокат Януковича: генпрокуратура Украины официально опровергла конфискацию $1,5 млрд

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) официально подтвердила, что бывший президент Виктор Янукович не имеет отношения к якобы конфискованным у него $1,5 млрд. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в пресс-службе адвокатского объединения "Авер Лекс", представляющего интересы экс-президента.

"Виктор Янукович не является фигурантом (подозреваемым или свидетелем) дела, в рамках которого засекреченным решением Краматорского суда у него были якобы конфискованы $1,5 млрд. Это следует из официального ответа Генпрокуратуры Украины на адвокатский запрос "Авер Лекс", - говорится в сообщении.

По словам адвоката экс-президента Виталия Сердюка, ответ ГПУ подтверждает, что "Янукович никогда не являлся ни подозреваемым, ни даже свидетелем по делу о конфискованных $1,5 млрд". "Все те голословные заявления [генерального прокурора Украины] Юрия Луценко, в том числе и с трибуны ООН, о якобы причастности Януковича к этим деньгам, являлись откровенной ложью. С этой целью и было засекречено решение Краматорского суда о конфискации этих средств", - пояснил защитник.

В адвокатском объединении подчеркнули, что будут добиваться привлечения генпрокурора к ответственности за распространение заведомо ложной информации.

В 2017 году Краматорский суд Донецкой области дал разрешение на конфискацию арестованных средств, якобы принадлежавших Януковичу и его окружению. В Генпрокуратуре назвали это "спецконфискацией денег Януковича".

В феврале Луценко заявил об открытии пути "для исполнения приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича", которые затем должны поступить на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку украинской армии. В ответ защитник экс-президента Виталий Сердюк в комментарии корреспонденту ТАСС в очередной раз подчеркнул, что Янукович не имеет отношения к этим деньгам, а заявление Луценко назвал "предвыборным лозунгом".