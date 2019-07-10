Мейджор готов оспорить в суде возможное решение Джонсона о приостановке работы парламента

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Экс-премьер Великобритании Джон Мейджор готов в судебном порядке оспорить решение Бориса Джонсона о приостановке работы парламента для реализации Brexit, если последний, став главой правительства, пойдет на такой шаг. С такими словами Мейджор выступил в среду в интервью Четвертому радиоканалу Би-би-си.

"Что касается меня, то я готов был бы пойти и добиться судебного пересмотра [решения будущего премьера], чтобы не допустить ситуации, при которой парламент был бы обойден стороной", - сказал 76-летний политик.

Мейджор заметил, что королева Великобритании Елизавета II, санкционировав просьбу нового премьера о приостановке работы парламента, неизбежно окажется в эпицентре конституционного кризиса. При этом, по словам экс-премьера, "ни один серьезный политик" на посту главы правительства не должен допускать, чтобы в результате его решений монарх мог бы оказаться в подобной ситуации.

"Я думаю, что идея о назначении перерыва в работе парламента целиком и полностью неприемлема, если она исходит от любого британского парламентария или демократа", - подчеркнул Мейджор, который возглавлял кабинет министров Соединенного Королевства с 1990 по 1997 год.

Во время состоявшихся во вторник теледебатов Джонсон, фаворит премьерской гонки, в очередной раз не стал отвергать возможности приостановки работы Палаты общин, чтобы оградить Brexit от вмешательства законодателей и обеспечить выход страны из ЕС 31 октября. Политик заявил, что "было бы совершенно неестественным для Великобритании на этой стадии переговоров [с ЕС] в очередной раз ослаблять свою собственную позицию". Соперник Джонсона Джереми Хант отнесся к такой перспективе крайне негативно, проведя аналогии с эпохой диктатуры Оливера Кромвеля. "Когда это происходило в прошлом, когда работу парламента останавливали против его воли, у нас случилась гражданская война", - заметил он.

24 мая действующая глава британского правительства Тереза Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а с избранием нового лидера тори - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. До избрания нового главы консерваторов она продолжает оставаться главой британского правительства и техническим лидером партии. Имя победителя избирательной гонки будет объявлено 23 июля. Уже на следующий день он вступит в полномочия премьер-министра Великобритании.