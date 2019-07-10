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МИД Эстонии выразил протест из-за планов РФ провести салют в честь освобождения Таллина

Салют планируется провести 22 сентября

ТАЛЛИН, 10 июля. /ТАСС/. МИД Эстонии выразил протест посольству РФ в связи с намерением провести салют в Москве 22 сентября в честь 75-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ведомство заявило в среду.

"Министерство иностранных дел сегодня пригласило представителя посольства России и выразило протест по поводу организации салюта в Москве 22 сентября", - говорится в заявлении.

Накануне министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал неприемлемым проведение салюта в честь 75-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков, которую он назвал днем "повторной оккупации" Таллина.

В посольстве РФ в Эстонии корреспондену ТАСС оперативный комментарий не предоставили.

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