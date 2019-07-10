Министерство вооруженных сил Франции опровергло продажу американских ракет в Ливии

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Противотанковые ракетные комплексы Javelin, обнаруженные на позициях Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, Франция приобрела у США для своих отрядов специального назначения и не перепродавала их кому-либо. Об этом сообщает в среду Agence France-Presse со ссылкой на заявление министерства вооруженных сил страны.

"Ракеты Javelin, обнаруженные в Гарьяне (северо-восток Ливии) принадлежат французским вооруженным силам и были приобретены у США, - отметили в оборонном ведомстве.- Это оружие было предназначено для французских военных, направленных в целях разведки для борьбы с терроризмом". В министерстве вооруженных сил подчеркнули, что "никогда не стоял вопрос ни об их продаже, ни о временной или постоянной их передаче кому-либо в Ливии".

В то же время, по данным французской стороны, найденные у сторонников Хафтара единицы оружия были "повреждены и непригодны к использованию". Они "были временно помещены на склад для хранения и последующего уничтожения" и не передавались местным вооруженным формированиям.

Ранее газета The New York Times сообщила, что 26 июня во время штурма позиций армии Хафтара в городе Гарьян вооруженными формированиями, лояльными Правительству национального согласия в Триполи (ПНС премьера Фаиза Сараджа) были обнаружены четыре ПТРК Javelin, стоимость каждой из которых оценивается в $170 тыс.. По итогам проверки серийных номеров захваченных образцов в Госдепартаменте пришли к выводу, что данные ракеты принадлежали Франции. Газета напоминает, что в 2010 году власти этой страны договорились о приобретении у США до 260 управляемых ракет для данной установки.