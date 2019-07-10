В парламенте Шри-Ланки предложили выразить недоверие правительству из-за терактов

ТАСС, 10 июля. Коммунистическая партия Шри-Ланки "Джаната Вимукти Перамуна" в среду вынесла на обсуждение в парламенте возможность вотума недоверия премьер-министру страны Ранилу Викрамасингхе, правительству и кабинету министров в связи с действиями властей во время серии терактов 21 апреля, сообщил ланкийский новостной портал Ada Derana.

Согласно заявлению партии, руководство Шри-Ланки не смогло принять эффективных мер по контролю над ситуацией с терактами, несмотря на наличие оперативной и достоверной информации о случившемся. Бездействие правительственных структур предлагается приравнять к преступной халатности.

Наиболее представленная в парламенте "Объединенная национальная партия", возглавляемая премьер-министром, заявила, что выступает против предложения о вотуме и будет препятствовать его принятию.

21 апреля в день празднования Пасхи католиками и протестантами на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В результате терактов погибли около 250 человек. К настоящему моменту власти задержали более 100 подозреваемых.