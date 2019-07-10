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Акции протеста в Алжире

Замминистра обороны Алжира высказался за проведение выборов президента в кратчайшие сроки

Начальник штаба Национальной народной армии призвал к конструктивному национальному диалогу

РАБАТ, 10 июля. /ТАСС/. Начальник штаба Национальной народной армии, заместитель министра обороны Алжира Ахмед Гаид Салах высказался в среду за конституционное решение охватившего страну кризиса и скорейшее проведение президентских выборов, сообщает портал Alg24.

"Наивысший интерес страны требует непременно объединить усилия всех доблестных детей Алжира для серьезной, эффективной подготовки к проведению будущих президентских выборов в кратчайшие сроки, следуя по пути конструктивного национального диалога", - сказал он.

Во вторник, 9 июля, истек срок полномочий временного главы государства Абделькадера Бенсалеха. В связи с этим ряд политологов предсказывает обострение кризиса, вызванное вакуумом власти и нежеланием оппозиции отказываться от своих требований.

Теги
АлжирАкции протеста в АлжиреБенсалех, Абделькадер
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