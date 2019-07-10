Президент Азербайджана обсудил с начальником Генштаба ВС РФ сотрудничество в военной сфере

БАКУ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил в среду с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым перспективы сотрудничества двух стран в военной и военно-технической сфере. Об этом сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

"На встрече были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим развитием и перспективами связей в военной и военно-технической сферах", - говорится в сообщении.

Герасимов прибыл в Баку для встречи с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом.

"В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией во всех сферах, выражено удовлетворение расширением сотрудничества в военной и военно-технической областях", - отмечается в информации.

Алиев и Герасимов отметили значение регулярного проведения в Баку важных переговоров международного уровня.

Как сообщается на сайте президента Азербайджана, Алиев в среду также принял верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тода Уолтерса. "На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, вклада республики в миссию Североатлантического альянса "Решительная поддержка" в Афганистане", - говорится в информации.