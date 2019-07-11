Отношения России и Боливии: максимально коротко (220 слов)

Развитие отношений



После прихода к руководству Боливией президента Эво Моралеса (2006) стороны заключили соглашения о сотрудничестве в военно-технической сфере (2009), о безвизовых поездках граждан двух стран (2016), создали межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству (2009).



Товарооборот



Доля Боливии во внешнеторговом обороте России составляет меньше 1% (148-е место). Основные статьи российского экспорта в эту страну — печатные изделия (35%), изделия из черных металлов (18%), оптические аппараты и инструменты (12%), наземный транспорт и запчасти (11%). Боливия поставляет в РФ оловянные руды и концентраты (65%), продукцию химической промышленности (14%), фрукты (14%).



Нефтегазовая отрасль



Научный центр "Газпром ВНИИГАЗ" оказывает помощь Боливии в создании научно-исследовательского института природного газа. Между "Газпромом" и боливийской государственной нефтегазовой компанией YPFB действует соглашение по созданию генеральной схемы развития газовой отрасли Боливии до 2040 года.

"Газпром" и французская Total участвуют в разведке и добыче природного газа на месторождении Асеро. Контракт рассчитан на 40 лет. "Газпром" участвует и в других проектах по освоению углеводородов на территории Боливии. Между российской энергетической компанией и YPFB действует соглашение о стратегическом сотрудничестве.



Атомная энергетика



В 2016 году заключено соглашение об использовании атомной энергии в мирных целях. "Росатом" участвует в сооружении Центра ядерных исследований и технологий в городе Эль-Альто.



Другие направления



В 2018 году достигнута договоренность, что российская компания "Акрон" построит в Боливии два завода по производству удобрений.

Россия оказывает помощь в подготовке специалистов для различных отраслей экономики Боливии.

Материал подготовлен при участии "ТАСС-Досье"